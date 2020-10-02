4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج : - سجلت المملكة لغاية مساء الخميس 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد وفيات اليوم الى 12 وفاة .

وبين مصدر : ان 3 وفيات سجلت في مستشفى الامير حمزة في ما سجلت حالة وفاة في محافظة جرش.