مقتل 28 عنصرا تابعا لتركيا فى المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان

قتل 28 مسلحا سورياً موالين لتركيا على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية فى ناجورنو كاراباخ، منذ بدء المواجهات مع القوات الأرمينية، وذلك وفقاً لما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان.





وينتمى القتلى وفق المعلومات، إلى فصائل موالية لأنقرة، تنتشر فى مناطق نفوذها، خصوصاً فى شمال محافظة حلب، ويتحدر غالبيتهم من المكون التركمانى، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضى. بدورها، تمكّنت وكالة فرانس برس من التحقق من أنه تم إبلاغ عائلات 3 منهم على الأقل بمقتلهم، بينهم قائد مجموعة غادرت بلدة الأتارب فى ريف حلب الغربى الشهر الماضى. فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعى فى شمال سوريا الجمعة صور أربعة مقاتلين قالوا إنهم قضوا فى المعارك. يشار إلى أنه ومنذ بدء الصراع بين الطرفين قبل أيام فى كاراباخ، انتشرت معلومات من مصادر مختلفة تؤكد إرسال أنقرة لمرتزقة دعماً لأذربيجان.

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