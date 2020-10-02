وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، فى بيان نشره على "تويتر" إنه بعد شعوره يوم الخميس، بأعراض مرتبطة بحساسية طويلة المدى، ذهب لإجراء فحص طبى وجاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد إيجابية. وأضاف أنه زار البيت الأبيض خلال الأيام الماضية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. إصابة السيناتور الجمهورى مايك لى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.