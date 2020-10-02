كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، عن إصابة اثنين من الصحفيين العاملين لدى البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يأتي ذلك بعد تفشي الوباء داخل البيت الأبيض إثر إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيث انتقلت العدوى إلى عدد من المستشارين أيضا.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن أحد موظفي البيت الأبيض ممن يجلسون في المنطقة المخصصة للصحفيين في الجناح الغربي تأكدت إصابته بفيروس كورونا صباح الجمعة.
أما المصاب الثاني بالفيروس، فهو صحفي شوهد آخر مرة في البيت الأبيض يوم السبت وسافر بعد ذلك إلى ولاية بنسلفانيا، وشعر بالأعراض منذ يوم الخميس.
وسارع الصحفيون والمراسلون في البيت الأبيض لإجراء الاختبارات والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، عقب إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب.
وأفادت مذكرة لمجلس رابطة مراسلي البيت الأبيض أن جميع الصحفيين الآخرين ممن تم اختبارهم جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ترامب.. ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.