أغلقت الأسهم الأميركية على تراجع، إذ أحجم المستثمرون عن المخاطرة على خلفية أنباء إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكوفيد-19، والتي فاقمت الضبابية التي تكتنف الانتخابات المقبلة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 134.09 نقطة، بما يعادل 0.48 بالمئة، إلى 27682.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 32.36 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 3348.44 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 251.49 نقطة، أو 2.22 بالمئة، إلى 11075.02 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط حاد في وول ستريت بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.