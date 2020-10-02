الكويت تبكي قائدها.. رسالة مؤثرة من إعلامية كويتية فى تأبين أمير الإنسانية

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، فى تأبين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الكويت تبكي قائدها ويخيم الحزن على كل بيت ويعتصر قلوب الجميع الصغير والكبير، فقد فقدنا أبا قبل أن يكون قائدًا.

وأضافت " الرشيد"، "عبر دوت الخليج"، الكويت حزينة على فارسها وقائدها الذى ترجل عن جواده، هذا الرجل الذى لن ينساه العالم فقد ترك خلفه تاريخا مشرفا، عرف بأنه فارس الدبلوماسية العربية الذى حمل هموم وطنه وأمته العربية والإسلامية بين حنايا قلبه وكان سندًا فى أصعب المواقف والظروف والأزمات ، رحم الله حكيم العرب وسيظل اسمه مخلداُ بأحرف من ذهب .

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وتابعت بالكلمات المؤثرة، من منا لم يبك فتعتصر الشعوب العربية والخليجية والإسلامية حزنا لرحيله، صاحب الإبتسامة المميزة، انتظر الجميع عودته لكن إرادة الله واسترد أمانته فكل نفس ذائقة الموت.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى المسيرة الزاخرة للأمير الراحل عبر 9 عقود حافلة بالعطاء والعمل الدبلوماسي والتى جعلته متفردًا ومتوجًا بين القادة والزعماء وحعل اسم الكويت عليًا بين كبري الدول من خلال العلاقات المتجذرة التى أسسها مع دول وبلدان العالم كما كان متفردا فى التعامل مه الأحداث وقبل عنه صاحب مدرسة النفس الطويل " . مختتمه قولها بالدعاء أن يرحمه الله ويتغمده بالمغفرة ويلهم الكويت والشعوب العربية الصبر لفقده وأن يحفظ بلادها قيادة وحكومة وشعبًا.