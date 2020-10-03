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الكشف عن العلاج الذي يتلقاه ترامب ضد كورونا

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دوت الخليج -
الكشف عن العلاج الذي يتلقاه ترامب ضد
أعلن طبيب البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ "معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان "بعد ظهر امس، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة".

وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".
المصدر: (أ ف ب)

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