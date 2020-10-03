أخبار عالمية

إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كوفيد-19 هذا الأسبوع.

وقال النادي في بيان إن اللاعب السنغالي، الذي هز الشباك في الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين في الدوري، أظهر بعض الأعراض الطفيفة لكنه في حالة طيبة إجمالا.

وقال ليفربول إن لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

وقال النادي في بيان "سيواصل ليفربول اتباع الاجراءات الصحية لإحتواء كوفيد-19 وسيعزل ماني نفسه حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المطلوبة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا