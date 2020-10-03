إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا

أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كوفيد-19 هذا الأسبوع.

وقال النادي في بيان إن اللاعب السنغالي، الذي هز الشباك في الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين في الدوري، أظهر بعض الأعراض الطفيفة لكنه في حالة طيبة إجمالا.

وقال ليفربول إن لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

وقال النادي في بيان "سيواصل ليفربول اتباع الاجراءات الصحية لإحتواء كوفيد-19 وسيعزل ماني نفسه حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المطلوبة".