البيت الأبيض: نقل ترامب لمستشفى عسكري لبضعة أيام

قالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وأضافت في بيان "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".

وظهر ترامب يسير دون أي مساعدة باتجاه المروحية التي تقله للمستشفى واضعاً كمامة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس،

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصيه من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في (مركز) والتر ريد في الأيام القليلة القادمة".

وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي قد قال في بيان "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة".

وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".