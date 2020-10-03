ترامب يغادر البيت الأبيض إلى مستشفى عسكرى بتوصية من أطبائه

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى "بناء على توصية من طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية فى والتر ريد (بولاية ميريلاند) خلال الأيام القليلة المقبلة" كإجراء احترازى.

وأوضحت ماكنانى أن الرئيس "لا يزال فى حالة معنوية جيدة ويعانى من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم، وعندما سئلت ماكنانى عما إذا كان ترامب سيخاطب الأمة بشأن صحته فى الأيام المقبلة، ردت بالقول "من الأسلم القول إنكم ستشاهدون وتسمعون من الرئيس وهو يمضى قدما فى جدول عمله".

وأصر مساعدو الرئيس على أنه بخير ويتجول ويتحدث، وأن نقله إلى المستشفى، خطوة احترازية.

وأعلن طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية. وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبى الذى طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة فى التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

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وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضا بكوفيد-19 تعانى "سعالا خفيفا وصداعا".

وكان ترامب البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن فى تغريدة على تويتر، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس وبدءا الحجر الصحى.