أخبار عالمية

ترامب يتلقى جرعة من الأجسام المضادة لكورونا

0 نشر
محمد بدر 2020-10-02 23:35 0 تبليغ

Advertisements
كشف الدكتور شون كونلى، طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن بعض تفاصيل علاجه من فيروس ، الذى أصيب به ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وقال الطبيب فى بيان له، اليوم الجمعة، إنه بعد تأكيد إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا، تلقى الرئيس جرعة 8 غرامات من خليط الأجسام المضادة "Regeneron".

بالإضافة إلى ذلك يتناول ترامب الزنك والفيتامين "د" وفاموتيدين وميلاتونين، إضافة إلى الأسبرين.

وبشأن حالة الرئيس، قال الطبيب، إنه حتى ظهر اليوم كان دونالد ترامب مرهقا، لكن معنوياته عالية، ويقوم فريق من الخبراء بتقييم حالته من أجل صياغة التوصيات بشأن الخطوات القادمة.

وأضاف الطبيب أن ميلانيا ترامب بحالة جيدة، ولديها صداع وسعال غير شديد، أما باقى أفراد أسرة ترامب فهم بحالة جيدة، واختباراتهم لكوفيد-19 سلبية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتلقى جرعة من الأجسام المضادة لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا