هل نقل ترامب صلاحياته لنائبه بعد إصابته بكورونا.. البيت الأبيض يرد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينقل صلاحياته لنائبه مايك بنس.
وأضافت ماكناني في تصريح مقتضب، مساء الجمعة: "الرئيس سيستمر في أداء مهامه".
وفي وقت سابق، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.
وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.
وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.
وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءً على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
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