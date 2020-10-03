قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو على تويتر إنه يعتقد أنه في حالة جيدة وذلك بعد اكتشاف إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

وقال ترامب "أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. السيدة الأولى بحالة جيدة جدا". وبُث المقطع المصور على تويتر فور مغادرة الرئيس إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث سيمكث لعدة أيام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب في مقطع فيديو: إنني بحال جيدة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.