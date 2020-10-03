كيم جونغ أون يتمنى لترامب الشفاء "في أسرع وقت"

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، تمنّى له فيها التعافي "في أسرع وقت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة الرسميّة.

وقالت الوكالة إنّ كيم "أعرب عن تعاطفه مع الرئيس (الأميركي) والسيّدة الأولى". وأضافت "قال (كيم) إنّه يأمل بصدق في أن يتماثلا للشفاء في أسرع وقت ويأمل بأن يتغلّبا على ذلك. أرسل إليهما تحيّاته الحارّة".

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