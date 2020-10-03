فيديو .. ترامب بعد إصابته بكورونا : سأواصل عملى وزوجتى تعانى من أعراض خفيفة

وقال الرئيس الأمريكى، فى مقطع فيديو من مقر إقامته فى البيت الأبيض قبل ذهابه إلى مركز والتر ريد الطبى على حسابه فى تويتر، إنه بصحة جيدة وأن انتقاله إلى المستشفى العسكرى ما هو إلا إجراء احترازى.

وأكد، أنه سيواصل عمله من مكتبه هناك، كما قال إن زوجته ميلانيا أيضا فى صحة جيدة، وتعانى من أعراض خفيفة.

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