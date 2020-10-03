أخبار عالمية

حملة بايدن تعلق نشر إعلانات سلبية عن ترامب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مصدر مطلع إن حملة جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ستعلق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس .

كما وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للرئيس ترامب "أطيب تمنياته" له بالشفاء من فيروس كورونا، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على "المعركة السياسية الكبيرة" بين الديموقراطيين والجمهوريين والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أوباما متحدثا ايضا نيابة عن زوجته ميشيل، "رغم أننا في خضم معركة سياسية كبيرة، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد، فإننا نريد أيضا أن نوجه أطيب تمنياتنا إلى رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى".

وأضاف أوباما خلال حملة لجمع التبرعات للمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن عبر الإنترنت، "ميشيل وانا نتمنى أن يتلقّيا، إلى جانب المتضررين الآخرين من كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، الرعاية التي يحتاجون إليها، وأن يكونوا على طريق الشفاء العاجل".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة بايدن تعلق نشر إعلانات سلبية عن ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا