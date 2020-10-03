السيناتور الأمريكى توم تيليس يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال السيناتور فى بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن COVID-19، بما فى ذلك الاختبار السلبى يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".
وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبى وسأعزل نفسى فى المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدى أى أعراض وأشعر أننى بحالة جيدة".
وتابع قائلا: "كما نعلم جميعا، فإن COVID-19 هو فيروس شديد العدوى وقاتل، خاصة وأن العديد من حاملى الفيروس لا تظهر عليهم أعراض.. أشجع جميع سكان كارولينا الشمالية على اتباع توصيات الخبراء الطبيين، بما فى ذلك ارتداء قناع وغسل اليدين وممارسة التباعد الاجتماعي".
وترشح السيناتور تيليس لإعادة انتخابه فى مجلس الشيوخ الأمريكى وشارك فى مناظرته الثالثة مع منافسه الديمقراطى كال كانينغهام مساء يوم الخميس.
جدير بالذكر أن تيليس وهو عضو فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وكان متواجدا فى البيت الأبيض يوم السبت للإعلان عن ترشيح القاضية باريت، كما التقى أيضا بالقاضية باريت فى الكونغرس يوم الأربعاء.
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