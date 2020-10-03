وأشارت خلال مؤتمر إلى أن ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، و"فى غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي". وتابعت: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه فى جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي". وأكدت ماكينانى وضع نظام لتعقب المخالطين فى البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا. وأضافت "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض : إعلان إصابة ترامب بكورونا جاء بعد ساعة من معرفة نتيجة الفحص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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