وقالت "كونواى"، فى تغريدة على تويتر: "الليلة تأكدت إصابتى بفيروس كوفيد -19. أعراضى خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أننى بخير". وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحى بالتشاور مع الأطباء". وحضرت كونواى فعالية فى حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم السبت خصصت للإعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشارة ترامب السابقة تعلن إصابتها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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