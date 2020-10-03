ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 297 ألف فى حالة ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع عدد الإصابات في البلاد إلى 296958.
وجاء في بيان المعهد: "تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296958، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9527".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بروكسل، أمس الجمعة، إن أحدث البيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد "مقلقة"، مؤكدة أن "الأشهر الصعبة" من الجائحة "لم تأت بعد".
وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة، في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم 34 مليون إصابة.
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