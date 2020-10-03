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كوريا الجنوبية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24027 إصابة.


وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن من بين الـ75 إصابة الجديدة، كانت هناك 52 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من خارج البلاد.
وبذلك، ظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثالث على التوالي، لكنه ارتفع بمقدار 12 إصابة مقارنة باليوم السابق (63 حالة).


وبعد اكتشاف الإصابات الجماعية المتفرقة في العاصمة وضواحيها، وصل عدد الإصابات اليومي إلى ذروته (أكثر من 400 إصابة) في منتصف شهر أغسطس الماضي، ثم تراجع العدد إلى أكثر من 300 إصابة، ثم أكثر من 200 إصابة، ثم أكثر من 100 إصابة.

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