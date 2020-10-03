وكانت استطلاعات الرأى أظهرت تقدمًا كبيرًا لحزب العمال الذى تنتمى إليه جاسيندا أرديرن، على الحزب الوطنى المعارض، بقيادة جوديث كولينز.
وفى بيان، اليوم السبت، قالت أليشيا رايت، كبيرة مسؤولى الانتخابات، إن شعبية التصويت المبكر ارتفعت بشكل مطرد، حيث شكلت 47% من إجمالى أصوات الناخبين فى عام 2017، لافتة إلى أن التصويت المبكر قد يصل إلى 60% فى هذه الانتخابات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأكدت رايت، أن الانتخابات تجرى مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتعقيم اليدين وأقلام تستخدم لمرة واحدة للأدلاء بالأصوات.
ويحتاج الحزب أو الائتلاف إلى 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 120 مقعدًا، حتى يصل إلى تشكيل الحكومة. ويتوقع أحدث استطلاع للرأى أن يحصل حزب العمال على 59 مقعدًا، وحينها سيكون فى حاجة إلى شريك محتمل لتشكيل حكومة ائتلافية.
كما يتوقع الاستطلاع أن يحصل شركاؤهم التقليديون فى الائتلاف، حزب الخضر، على 8 مقاعد، ما يكفى لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع حزب العمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تدلى بصوتها فى الانتخابات العامة مبكرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.