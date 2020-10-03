إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6.4 مليون حالة

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الهند 100842، بينما وصل عدد الإصابات لأكثر من 6.47 مليون حالة.

وتأتي الهند في المركز الثالث بين الدول من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

في وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد الإصابات المسجلة رسميًا بفيروس كورونا حول العالم خلال أسبوع وصل إلى نحو مليوني حالة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي "هذه لحظة حرجة بالنسبة للاستجابة للأزمة، ونحن ندعو جميع الزعماء إلى تعزيز استجابتهم وأن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الوباء".

وتابع جيبريسوس "من الضروري أن تظل الحكومات متيقظة وأن تبقي على استعدادها في المناطق التي نجحنا بالسيطرة على الانتشار فيها، بما في ذلك إجراءات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا".

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وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أمستردام، إلى أنه يمكن الإصابة أكثر من مرة بـ فيروس كورونا المستجد، كما يحدث مع نزلات البرد، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المناعة ضد فيروس كورونا يمكنها أن تكون قصيرة الأمد.