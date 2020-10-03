حميدتي: للسودان مصلحة في التطبيع مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، إن من مصلحة بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن السودان لا يرتبط بحدود مباشرة مع فلسطين في حين أن بلدان مجاورة لها مضت في هذا الاتجاه.

وشدد دقلو في لقاء مع قناة سودانية على ضرورة أن ينظر السودانيون إلى مصلحة بلادهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معظم بلدان العالم تستفيد من التطور الإسرائيلي في العديد من المجالات.

وانتقد حميدتي معارضة عناصر من المؤتمر الوطني المحلول لمسألة العلاقة مع إسرائيل، وقال إنهم يرفعون شعارات كاذبة.

وأكد أن الرئيس المخلوع عمر البشير أخبره في وقت سابق عن عزمه إقامة علاقات مع إسرائيل، كما أوضح أن رجال دين أكدوا له عدم معارضتهم إقامة علاقات مع إسرائيل.

وفي فبراير الماضي أثار لقاء مفاجئ بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في العاصمة الأوغندية، جدلا كبيرا في الشارع السوداني.

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ويعد اللقاء الذي جمع البرهان ونتانياهو، هو الأول من نوعه، المعلن لمسؤول سوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي منذ استقلال السودان في 1956.

وفي خضم ذلك الجدل أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حينها أن "العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية".

وطالب بـ"ضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة".

وأبلغ حمدوك وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة للسودان أن حكومته لا تملك تفويضا يخولها للشروع في التطبيع مع إسرائيل.

بدوره، دان "تجمع المهنيين السودانيين" اللقاء، معتبرًا إياه "تجاوزا خطيرا" للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية.