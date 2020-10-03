اليوم.. السودان يوقع على اتفاق السلام بجوبا

يشهد اليوم 3 أكتوبر، التوقيع على المرحلة النهائية، من اتفاق السلام السودانى، والذى وقعت عليه الحكومة السودانية فى31 أغسطس الماضي بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة بإقليم دارفور، في خطوة مهمة على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

تم توقيع اتفاق السلام السودانى في جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.

اقرأ أيضا:

Advertisements

بنود الاتفاقية

تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية - بالأحرف الأولى إعطاء المنطقتين الحكم الذاتي، ودمج قوات الحركة مع الجيش السوداني خلال فترة ٣٩ شهرا.

اقرأ أيضا: يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه

الموقعون على الاتفاق

وقعت الدكتورة إيثار خليل إبراهيم نيابة عن العدل والمساواة، كما وقعت ازدهار جمعة نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية، ووقعت مني أركو مناوي نيابة عن حركة تحرير السودان، كما وقع د. الهادي إدريس عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعن التحالف السوداني وقع خميس عبدالله أبكر.

ووقع عن تجمع قوى تحرير السودان خميس عبدالله أبكر، وأسامة سعيد وقع إنابة عن مؤتمر البجا، كما وقع خالد إدريس نيابة عن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، ووقع محمد داؤود نيابة عن حركة تحرير كوش.