أول تغريدة لترامب بعد دخول المستشفى لعلاج كورونا : أشكر الجميع

وقال ترامب فى أول تغريدة له بعد نقله إلى المستشفى: "أنا فى حال جيدة وأشكر الجميع".

فى السياق، قال طبيب ترامب إن "الرئيس فى صحة جيدة، وقد بدأ فى تناول عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس كورونا ولا يحتاج لأكسجين إضافى".

Advertisements

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى على متن طائرة هليكوبتر فى وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب، فى وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك فى تطور يأتى قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 3 نوفمبر.