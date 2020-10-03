اليابان تسمح باستقبال الأجانب بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، فتح حدود البلاد بشكل بسيط للسماح بدخول الأجانب ابتدءا من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن إتش كيه)، اليوم /السبت/ - أنه تم السماح بدخول الأجانب من بينهم حملة الإقامات الدائمة ومحددة المدة مثل الأساتذة في التعليم والطب ورجال الأعمال والطلبة، وذلك في حال تأكيد الجهة التي يعملون أو يدرسون بها أنهم خضعوا للحجر الصحي لمد أسبوعين فور وصولهم اليابان.
ويترتب على ذلك ضرورة إقامتهم في فنادق وتجنب المواصلات العامة وقيام المكاتب الحكومية المحلية بالاطمئنان على صحتهم يوميا.
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