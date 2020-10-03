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أذربيجان تشن هجوما بريا جديدا فى قرة باغ

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عبير العدوى 2020-10-03 10:30 0 تبليغ

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ووفقًا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، تقدمت القوات الأذرية فى المنطقة الانفصالية، التى يسيطر عليها إنفصاليون من أرمينيا، من جهتى الشمال والجنوب.

ووسط تصعيد واسع لأعمال القتال بين أرمينيا وأذربيجان، تدعو القوى العالمية إلى وقف إطلاق النار بين البلدين منذ يوم الأحد الماضى، عندما اندلع القتال فى مرتفعات ناغورنى قرة باغ التى يقطنها أغلبية من الأرمن منذ توقيع اتفاق سلام بين باكو ويريفان فى التسعينات.

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