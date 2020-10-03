سقوط قتلى في انفجار بمدينة رازي الصناعية وسط إيران

أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بوقوع انفجار في مدينة صناعية وسط إيران، وسقوط قتيل واحد على الأقل. وذكرت تقارير محلية أن انفجارا قويا وقع في مدينة رازي الصناعية وسط إيران. وقالت "إيران انترناشيونال" نقلا عن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان بوسط إيران تأكيده مقتل عدد من العمال خلال انفجار قوي بمدينة رازي الصناعية. وفي سبتمبر الماضي، قتل شخص وأصيب 20 على الأقل جراء انفجار ضخم في ورشة بطاريات بمدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران. وتسبب الانفجار في تدمير كامل لمعمل البطاريات، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.

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