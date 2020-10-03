رعب كورونا يتمدد.. 35 مليون مصاب خلال ساعات.. ومليون متوفى بالعالم ..و100 ألف في الهند وحدها

تتواصل أعداد المصابين حول العالم بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كاسرة التوقعات ومستمرة في إضافة أسماء جديدة من الناس، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، اللذان أصيبا بالفيروس أمس الجمعة.

وقريبًا سيكسر العالم رقم الـ35 مليون مصاب بالوباء بعدما وصل لأكثر من 34 مليونا و600 ألف، في تنامي مرعب للوباء في العالم، خاصة بالهند، التي تعد المرشحة بقوة لتكون بلد الوباء الأولى بالعالم.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، فقد توفي 1,033,238 شخصًا على الأقل بفيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر.

الهند .. أكبر الفواجع

قالت وزارة الصحة الهندية إن الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس وصلت إلى 100842 ، وهذا ثالث أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

سجلت الهند أيضًا 6.47 مليون إصابة بـ COVID-19 وهي في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات في الأسابيع القليلة المقبلة.

كان سبتمبر أسوأ شهر تشهده الهند منذ بدء الوباء ، حيث يموت أكثر من 1000 شخص كل يوم في المتوسط ​​بسبب الفيروس.

ومع ذلك ، يحذر الخبراء من انخفاض معدلات الاختبارات في الهند مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ، مما يعني أن حصيلة الاختبارات الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

في وقت سابق من الأسبوع ، أصدرت وكالة مكافحة الأوبئة الرائدة في الهند دراسة استقصائية تشير إلى أن ما يصل إلى 60 مليون هندي يمكن أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

كما حذر خبراء الصحة من أن الوضع قد يتدهور أكثر خلال فصل الشتاء المقبل وموسم الأعياد الدينية.

البرزايل .. ثالثة العالم

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 708 وفيات و33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و880 ألفًا و523 حالة إصابة، و145388 وفاة.

ترامب وزوجته مصابان بكورونا

أدى تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا إلى قلب السباق على البيت الأبيض قبل شهر واحد فقط من الانتخابات.

تم نقل ترامب إلى مستشفى عسكري مساء الجمعة بعد أن أعلن أنه والسيدة الأولى قد أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

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والمرض هو أحدث انتكاسة لحملة ترامب ، التي قالت إنه سيتم إلغاء أو تأجيل الأحداث المقررة للرئيس، المناظرة الرئاسية الثانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر كانت موضع شك أيضًا.

تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الجمهوري يتخلف وراء منافسه الديمقراطي جو بايدن ، الذي يجد نفسه الآن وحيدًا في الحملة الانتخابية.

كان ترامب قد سخر من بايدن في السابق لارتدائه قناعًا وادعى أن تهديد الفيروس مبالغ فيه.

يعتبر الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير ، نظرًا لعمره.

7.5 مليون مصابًا بالولايات المتحدة

وتقترب أمريكا من تجاوز ال7ونصف مليون إصابة بعد وصولها إلى 7413427 مليون مصاب، والوصول لرقم 210 آلاف حالة وفاة.

روسيا تعود لمستويات الخطر السابقة

سجلت روسيا خلال الساعات الماضية، 9,859 إصابة بكورونا و174 وفاة خلال 24 ساعة، وهو ما يهدد بعودة روسيا إلى مستويات الخطر السابقة مع تزايد الحالات.

وتزيد روسيا يوميًا ب10 آلاف حالة، وهو سيجعلها تتجاوز المليون و200 ألف خلال الأيام المقبلة، ووصول الوفيات إلى 22 ألف.

ألمانيا.. ماذا قال روبرت كوخ؟

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2563 إصابة إلى 296 ألفًا و958 حالة في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 19 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9527.

الصين تواصل قهر الوباء

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن الصين بها حاليًا 189 حالة إصابة نشطة منها إصابة واحدة في حالة خطيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليًا 85434، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.