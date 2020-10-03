العاصفة "أليكس".. دمار وقطع كهرباء ومفقودون في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن فقدان 2 من رجال الحماية المدنية، ضمن 6 آخرين تم الإبلاغ عن فقدهم، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية بسبب العاصفة "أليكس"، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحثت السلطات المواطنين في جنوب البلاد على البقاء في منازلهم، بعيدًا عن أي تحرك خارج المنازل، بعدما أدت الفيضانات إلى دمارٍ بالشوارع.

ويواجه الآلاف في فرنسا ظروفًا استثنائية، بعدما أدت الأحوال الجوية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 13500 منزل في مقاطعة ألب ماريتيم، التي تشمل نيس، وتم نشر حوالي 600 من أفراد خدمات الطوارئ.

وأصبح 30 ألف شخص في منطقة بريتاني الساحلية دون كهرباء.

وتعد العاصفة "أليكس" من أخطر العواصف التي تضرب السواحل الفرنسي خلال الأشهر الماضية، وهو ما دعا السلطات إلى حشد قواها لمواجهة الكارثة، وسط استعدادت كبيرة لانقاذ المتضرريين، في أثناء البحث عن المفقودين.