مأزق برشلونة.. أقوى "معركتين" في 4 أيام

وضع إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لجدول مباريات دوري أبطال أوروبا، نادي برشلونة الإسباني في مأزق حقيقي، متمثل بخوضه أهم مواجهتين له هذا الشهر في غضون 4 أيام فقط.

وأعلن "ويفا" أن موقعة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في المجموعة السابعة، سيقام بعد 4 أيام فقط من موقعة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد، على استاد كامب نو، في قمة الدوري الإسباني، يوم السبت 24 أكتوبر المقبل، وهي المواجهة التي قد تحدد المرشح للدوري مبكرا.

Advertisements

وبعدها بأربعة أيام فقط، سيستضيف ستاد "أليانز" في تورينو موقعة يوفنتوس وبرشلونة المرتقبة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، والتي سيواجه فيها كريستيانو رونالدو غريمه ليونيل ميسي، في قمة يترقبها عالم كرة القدم على أحر من الجمر.

وقد يمثل تقارب "المعركتين" مأزقا لبرشلونة، الذي قد يعاني أبرز نجومه من الإرهاق بسبب الجهد المتطلب في القمتين المفصليتين، والتي قد ترفع أو تهبط ببرشلونة في نظر الإعلام الإسباني.

ووضعت قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة بجانب يوفنتوس وفيرينكفاروش الهنغاري ودينامو كييف الأوكراني في المجموعة السابعة.