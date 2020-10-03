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ارتفاع جديد لإصابات كورونا فى إسبانيا وإيطاليا

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عبير العدوى 2020-10-03 12:02 0 تبليغ

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سجلت إسبانيا 789.932 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، حسبما أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج الإخبارية.

وأظهرت البيانات ارتفاع أعداد الوفيات فى إسبانيا جراء الإصابة بوباء كوفيد 19، الذى يسببه فيروس كورونا، إلى 32 ألفاً و86 وفاة، فيما تعافى 150 ألفًا و376 شخصًا من الإصابة حتى الآن. 

كما أكدت البيانات ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 319 ألفًا و908 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء فى إيطاليا إلى 35 ألفًا و941 وفاة. فيما تعافى 229 ألفاً و970 من المصابين حتى الآن.

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