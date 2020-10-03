وأظهرت البيانات ارتفاع أعداد الوفيات فى إسبانيا جراء الإصابة بوباء كوفيد 19، الذى يسببه فيروس كورونا، إلى 32 ألفاً و86 وفاة، فيما تعافى 150 ألفًا و376 شخصًا من الإصابة حتى الآن.
كما أكدت البيانات ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 319 ألفًا و908 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو.
ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء فى إيطاليا إلى 35 ألفًا و941 وفاة. فيما تعافى 229 ألفاً و970 من المصابين حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع جديد لإصابات كورونا فى إسبانيا وإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.