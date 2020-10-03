بعد وصول إسرائيل لحافة الإنهيار.. هل استقالة نتنياهو ومحاكمته الحل؟

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت مقالًا للكاتب "كالمان ليبسكيند" حول تفشي فيروس كورونا المستجد داخل اسرائيل وخروجه عن السيطرة ووصول تل ابيب لحافة الإنهيار متساءلًا هل استقالة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الحل؟.

وقال "كالمان ليبسكيند" إن استقالة نتنياهو مقابل إغلاق القضايا الفساد المتورط بها لن تمهد الطريق لمواجهة فعاله ضد تفشي فيروس كورونا ولن تطبق السيادة الإسرائيلية على الضفة ولن تغير النظام القضائي فى إسرائيل.

وأفاد "ليبسكيند" أن نتنياهو يرتكب خطأ مرير ومتهم بإثارة عدم ثقة الجمهور في قرارات الحكومة الفاشلة فى السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتابع أن السيطرة على كورونا كانت أكثر فاعلية بشكل ملحوظ خلال الحكومة الإسرائيلية الانتقالية التي عمل فيها نتنياهو بصفته صانع القرار الوحيد تقريبًا مؤكدًا أن إسرائيل نجحت وقتها فى المعركة ضد كورونا على المستوى العالمي.

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وأفاد أن انهيار تل ابيب أمام كورونا بدأ بتشكيل حكومة الوحدة وتشكيل حكومة كورونا ولجنة كورونا في الكنيست وأصبحت القرارات مرهقة ، مشبعة بالبيروقراطية الداخلية ومعرضة للتسييس القطاعي.

وقال "ليبسكيند" أن نتنياهو دبلوماسي حذر ، فضل الاتفاق مع الإمارات على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وهو ما أشعل اليمين ضده.

واختتم أن نتنياهو يسعى إلى تعظيم المصلحة الإسرائيلية من أجل ضمان المزيد من السلام.