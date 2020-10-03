الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستستمر حتى نهاية 2021

توقع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، حتى نهاية عام 2021.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة إسرائيل على التغلب على الفيروس بالوسائل المعروفة، معتبرا أن "الإغلاق وقطع سلسلة العدوى، بات غير مجدٍ".

ويستعد الجيش الإسرائيلي لفتح جناحين جديدين لمعالجة مصابي فيروس كورونا في مستشفى رمبام بمدينة حيفا في شمال إسرائيل، وتعد هذه المرة الأولى في إسرائيل التي يتم بها تكليف الجيش بمهام تقديم العلاج الطبي للمدنيين، حيث من المتوقع فتح هذين الجناحين في غضون أسبوعين أو 4 أسابيع.

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن اعتقاده بأن السيناريو المتفائل بالنسبة له هو أن اللقاح سيكون متوفرا فقط في يوليو عام 2021.