توقع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، حتى نهاية عام 2021.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة إسرائيل على التغلب على الفيروس بالوسائل المعروفة، معتبرا أن "الإغلاق وقطع سلسلة العدوى، بات غير مجدٍ".
ويستعد الجيش الإسرائيلي لفتح جناحين جديدين لمعالجة مصابي فيروس كورونا في مستشفى رمبام بمدينة حيفا في شمال إسرائيل، وتعد هذه المرة الأولى في إسرائيل التي يتم بها تكليف الجيش بمهام تقديم العلاج الطبي للمدنيين، حيث من المتوقع فتح هذين الجناحين في غضون أسبوعين أو 4 أسابيع.
وأعرب الجيش الإسرائيلي عن اعتقاده بأن السيناريو المتفائل بالنسبة له هو أن اللقاح سيكون متوفرا فقط في يوليو عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستستمر حتى نهاية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.