عضو لجنة الوساطة: مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان

رهن الدكتور ضيو ماطوك عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي نجاح تنفيذ اتفاق السلام السودانى الشامل بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

واشار عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي لضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق السلام السودانى لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضات المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار، مؤكدا أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.

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وعن دور الوساطة والمؤسسات الدولية والمانحين في توفير الموارد، أشار ماطوك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، للتعاطف الكبير الذي يلقاه السودان دوليًا ممثلا في مؤتمرات باريس وبرلين والرياض لدعم السودان لاجتياز الفترة الانتقالية بنجاح.

وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان، الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل، لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته، ودعم الحكومة لاجتياز العشرة سنوات الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح.