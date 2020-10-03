أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظات

طيران العدوان يشن 11 غارة على 3 محافظاتاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي، فيما شن الطيران غارات على محافظات عمران ؛ مأرب ؛الجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 158 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و الدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس ؛وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وحيس وغارتين لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 82 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة .

وأكد المصدر إصابة امرأتين بجروح إثر قصف مدفعياً لمرتزقة العدوان على منطقة الربصة بمديرية الحوك و منطقة السلخانة في مديرية الحالي ؛كما أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي على حي غليل بمديرية الحوك ؛و استهداف قصف لقوى العدوان بقذائف المدفعية مثلث العدين في حيس .

وحسب المصدر أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران ؛واستهدف بست غارات مديرية رحبة بمحافظة مأرب ؛ وشن غارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

