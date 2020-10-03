الآثار المصرية تعلن كشفا بارزا من عشرات التوابيت

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد عناني، يوم السبت، أن إجمالي عدد التوابيت الأثرية التي تم استخراجها من 3 آبار بمنطقة سقارة الأثرية في محافظة الجيزة، في أول كشف أثري منذ تفشي وباء كورونا بلغ 59 تابوتا أثريا تعود لعدد من الكهنة وكبار الموظفين.

وأوضح عناني، في مؤتمر صحفي، بحضور 60 من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، أن معظم التوابيت في حالة جيدة وتعود لـ 600 سنة قبل الميلاد.

وأضاف أن الكشف الأثري يضم، إلى جانب التوابيت، عشرات التماثيل والتمائم التي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير، وفقا لمراسلنا.

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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن أعمال الحفائر في المنطقة بدأت في أغسطس 2020، مشيرا إلى أنها تمت بواسطة بعثة أثرية مصرية.

وتمت إزالة الرمال التي تغطي بئر دفن التوابيت، بارتفاع 9 أمتار ثم النزول إلى البئر بعمق 11 متر للوصول إلى توابيت الأسرة 26 من الدولة المصرية القديمة.

وكشف وزيري عن وجود المزيد من الآبار التي تضم توابيت أثرية أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.