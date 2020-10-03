رئيس جنوب أفريقيا يوجه رسالة "مؤثرة" لمدرب الأهلي الجديد

وجه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سايريل رامافوزا، السبت، رسالة "مؤثرة" لمواطنه بيتسو موسيماني، بمناسبة تسلمه مهمة تدريب الأهلي المصري.

وقال الرئيس رامافوزا في تصريحات رسمية نشرتها رئاسة جنوب أفريقيا: "سنفتقد موسيماني كقوة بارزة في كرة القدم الجنوب أفريقية لكن تعيينه في أبرز ناد في قارتنا يقوي علاقات الصداقة بين البلدين".

وواصل: "هذا تأكيد أيضا على الموهبة والقدرة الكامنة في قارتنا. أتمنى التوفيق لبيتسو وفريقه لرفع رايتنا عاليا وراية كرة القدم في أفريقيا مع ناد نجاحه يمثل فخرا لكل أفريقي".

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ووقع موسيماني (56 عاما) عقدا يمتد لموسمين مع الأهلي، وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب، الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

وتكمن مهمة موسيماني الرئيسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الأهلي منافسات دور نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي بعد أسبوعين.

وكان المدرب الجنوب الأفريقي قد توج مع نادي ماميلودي صن داونز بالبطولة عام 2016، بانتصاره على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي النهائي.