رئيس الصين يعرب عن أمنياته بسرعة الشفاء لترمب وزوجته

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمنياته بسرعة الشفاء لنظيره الأمريكي دونالد ترمب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب. وقال بينج - في رسالة إلى ترامب اليوم السبت - "إنه علم بأن الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا جاءت نتيجة اختبارهما إيجابية لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنه وزوجته بنج لي يوان يعربان عن تعاطفهما معهما وتمنياتهما لهما بسرعة الشفاء".

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