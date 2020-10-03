أخبار عالمية

جورجيا تنفي أي صلة لها بتسهيل نقل السلاح لـ أذربيجان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفت الحكومة في جورجيا عبور تنظيمات سورية من تركيا إلى أذربيجان عبر أراضيها، وذلك بعد ورود تقارير تتهمها بتسهيل عبور المقاتلين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما اتخذت جورجيا قرارًا بغلق حدودها أمام عبور الشاحنات العسكرية إلى أذربيجان وأرمينيا.

اندلعت الأعمال العدائية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية مجددا جراء الخلاف على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

وقد تجاوز القتال الذي اندلع بين الجانبين الأحد الماضي، في حجمه وسعة نطاقه، التصعيدات الدورية التي كانت تحدث في السنوات الأخيرة؛ إذ شمل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة.

Advertisements

وتأكد مقتل أكثر من 130 شخص من المدنيين والمقاتلين الأرمينيين في القتال الدائر هناك.

ولم تنشر أذربيجان أي بيانات عن خسائرها العسكرية، الأمر الذي يثير تكهنات بأنها قد تكون عالية.

ويبدو أن القتال قد اندلع إثر محاولة القوات الأذربيجانية استعادة السيطرة على مناطق سبق أن احتلتها القوات الأرمينية في حرب كاراباخ في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي، التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من الأذريين عن ديارهم في هذه المناطق في الفترة بين 1992 و 1994.

وأعقب التصعيد الأخير عاما من التوتر - تميز بمواجهة دبلوماسية تمسك فيها كلا الطرفين بمواقفهما، وتبادلا استخدام لغة عدوانية في الأعمال الدعائية بينهما، فضلا عن اشتباكات في شهر يوليوفي منطقة إلى الشمال من الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جورجيا تنفي أي صلة لها بتسهيل نقل السلاح لـ أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا