بمشاركة رئيس الوزراء المصري.. اتفاق سلام السودان يسدل الستار على عقود من الحرب

حلت الفصول الأخيرة لاقرار السلام في السودان بتوقيع اتفاقات مع الجماعات المسلحة، تنهي عقود من الصراع، وفق ما أرودت شبكة العربية.

وتشهد جوبا عاصمة جنوب السودان توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور أممي وعربي وأفريقي.

وقالت العربية، ان حكومة السودان توقع اتفاق سلام نهائي مع حركات مسلحة، ذاكرة إن الاتفاق يتضمن شروطا لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية.

وينهي الاتفاق عقودًا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومناطق أخرى، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

وتحولت مدينة جوبا إلى خلية نحل لاستقبال عشرات القادة والمسؤولين من عدة بلدان، حضروا ليكونوا شهودًا على الحدث التاريخي.

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وأعدت المدينة التي عاشت بدورها عقودًا من الحرب والدمار قبل الاستقلال، مهرجانات غنائية شعبية، وكرنفالات فنية؛ احتفالًا بتوقيع اتفاقية السلام.

وقال رئيس وساطة دولة جنوب السودان في جوبا، توت قلواك، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن عددًا من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة سيشهدون حفل التوقيع المقرر اليوم السبت.

ووصلت أمس الوفود من الخرطوم، في مقدمتها الرئيس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك.

وأكد نائب رئيس الوساطة، ضيو متوك، مشاركة كل من رئيس منظمة «إيقاد» الراعية للسلام في منطقة القرن الأفريقي، ورؤساء: جيبوتي إسماعيل قيلي، والصومال عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روجوندا، ووزير البترول الإماراتي، ووزير الدولة بالخارجية السعودية، ووزير الدولة القطري، بجانب مبعوثين من دولة البحرين، ودول الترويكا الأوروبية بريطانيا والنرويج، وأميركا ممثلة بالمبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، بينما ينتظر أن يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، حفل التوقيع.

وذُكر في الرياض أمس، أن السعودية ستشارك في مراسم حفل التوقيع اليوم بوزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد قطان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.