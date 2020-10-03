أبو مازن: نتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يتمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والسيدة الأولى ميلانيا، الشفاء الكامل والعاجل.
كان ترامب أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا وزوجته، وفي ساعة متأخرة نقل ترامب للمشفى في إجراء احترازي.
وتشهد العلاقات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية قطيعة منذ إعلان الأخير صفقة السلام الأمريكية والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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