زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يقبل بأ خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في مدينة إدلب بسوريا.
وتابع أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، "سنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لنا"، في إشارة إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة.
وادعى أردوغان أنه تم القضاء على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول الحدود التركية السورية، مضيفا "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".
وواصل مزاعمه قائلا " سنواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكن العداء لبلادنا وشعبنا".
وقال الرئيس التركي إن الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.