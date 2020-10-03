السعودية تهنئ السودان على اتفاق السلام وتساند شعبها

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التهاني لحكومة وشعب السودان، بمناسبة توقيع اتفاق السلام في جوبا، السبت، مؤكدا استمرار السعودية بدعم الشعب السوداني.

ونقل وزير السعودية لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام التي جرت السبت، باسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، خالص التهاني لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، موضحا أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

وأكد قطان أن السعودية لها ثقة في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدما في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق على أسس التعايش السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ الفرص، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية.

Advertisements

وأعرب الوزير السعودي عن تقدير المملكة للدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في الوساطة، منوها بالجهود التي قامت بها المملكة مع بقية الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحقق بالإرادة الصادقة للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية والمجموعات المسلحة التي آثرت السلم على الحرب، والاستقرار على الفوضى، والتنمية على تبديد ثروات البلاد.

وأشار إلى مناشدة السعودية لبقية أطراف النزاع التحلي بروح الشجاعة والمسؤولية والانضمام إلى شركائهم في الوطن، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لتجنب ما قد يتبعه ذلك من تداعيات غير محمودة، مؤكدا على أن قيادة المملكة ستواصل دعمها للجهود الرامية لمحافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي إلى أن يستعيد وضعه الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي وكشريك فاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

وشهدت جوبا عاصمة جنوب السودان، السبت، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.