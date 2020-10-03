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مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

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قُتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية.

وقال مسؤولون محليون إن المسلحين حاولوا اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرين إلى أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط قتلى مدنيين.

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