الجبهة الثورية في السودان تدعو باقي الحركات المسلحة للانضمام لاتفاق السلام

دعا رئيس الجبهة الثورية في السودان الهادي إدريس، باقي الحركات المسلحة للانضمام لاتفاق السلام.

وقال إدريس إن اتفاق السلام خطوة مهمة لإنجاح الاتفاق الديمقراطي، موضحا أنه سيسهم في تحسين الأحوال المعيشية.

جاء ذلك بعد توقيع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية على اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة ضمن الجبهة الثورية، السبت، في مدينة جوبا.

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ووقعت كل من مصر والإمارات وتشاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنون لاتفاقية السلام النهائية بين الأطراف السودانية.

ويعاني السودان من صراعات متأججة منذ عقود. بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في عام 2011 ، ويقول القادة المدنيون والعسكريون الجدد في السودان، إن إنهاء النزاعات هو أولوية قصوى للمساعدة في إحلال الديمقراطية والسلام في بلد يمر بأزمة.

ويحدد الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن ، والتمثيل السياسي والحقوق الاقتصادية والأراضي، ومن المقرر أن يدفع صندوق جديد ميزانيته 750 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات للمناطق الجنوبية والغربية الفقيرة ، كما أن فرصة عودة النازحين مضمونة.