الإمارات تؤكد دعمها لاتفاق السلام التاريخي في السودان

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم السبت، دعم دولة الإمارات لاتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووصف المسؤول الإماراتي في كلمته خلال حفل التوقيع، اتفاقية السلام السودانية بالإنجاز التاريخي، مشيرا إلى "إنها لحظة تاريخية في مسيرة الشعب السوداني يسطرها للجميع انحيازا لمبادئ السلام المنشودة والاستقرار الموعود".

وقال المزروعي إن دولة الإمارات ستتابع مع السودان اتفاق السلام وستستمر في دعمه. وأضاف قائلا "إنه سلام لا يصنعه إلا الشجعان ولا يدعمه إلا النبلاء المخلصين."

وعن العلاقات بين البلدين، قال المزروعي "تحتفظ دولة الإمارات بعلاقات تاريخية وطيدة ووثيقة مع السودان على مر واختلاف العهود، قائمة على التعاون والتنسيق، والتشاور المستمر حول مستجدات القضايا والموضوعات المشتركة".

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"وانطلاقا من هذا الثوابت، دعمت دولة الإمارات هذا الاتفاق الاستقرار من أجل استقرار السودان آمله أن يحقق التطلعات المرجوة، ويرسخ متطلبات السلام بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة عامة"، على حد قوله.

وأكد المزروعي أن "دولة الإمارات وشعبها سيتابعون معكم ومن خلالكم الجهود المخلصة من أجل ترسيخ هذه الخطوة التاريخية، ونجاحها من أجل السلام والتنمية الاستقرار، ولن نتردد في تعزيز هذا الإنجاز بالدعم والرعاية على كافة المستويات".

وأعرب المسؤول الإماراتي عن "أمنياته للشعب السوداني الشقيق بكافة توجهاته المختلفة أن يجني ثمار هذا الاتفاق نماء واستقرارا، وأن ترفرف فوقه رايات الطمأنينة والأمن لينعم بالأمن على الدوام.

شهدت جوبا عاصمة جنوب السودان، السبت، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.