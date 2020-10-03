أرمينيا تحظر استخدام الطائرات المسيرة داخل البلاد

ووجه جهاز الأمن الوطنى الأرمنى ـفى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخباريةـ تحذيرا صارما إلى جميع المواطنين والمنظمات فى يريفان من استخدام أى طائرات مسيرة داخل البلاد، مهما كان نوعها وحجمها.
وحث جهاز الأمن الأرمنى المواطنين على ضرورة إبلاغ السلطات بشأن الأشخاص والمنظمات المسؤولين عن مخالفة هذا الحظر لاتخاذ الإجراءات اللازم ضدهم.
وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد أعلن أمس الجمعة، عن تدمير جميع الطائرات بدون طيار التى تسللت إلى جمهورية أرمينيا.
وتفاقم الوضع فى إقليم قره باغ بشكل خطير منذ يوم الأحد الماضى، حيث اندلعت فى المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالوقوف وراء تصاعد الأعمال القتالية فى المنطقة.
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