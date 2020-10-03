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إجراء سعودي عاجل لمواجهة السيول

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالمملكة العربية ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارا بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها.

كما تضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف وفق ما ذكر صحيفة "المناطق السعودية، ضرورة حصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وطالب الحقيل في قرارة بضرورة تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني.

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كما شدد الوزير السعودي علي ضرورة صيانة شبكات تصريف مياه السيول قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

ونص القرار أيضا علي أهمية التنسيق والتعاون ما بين الجهات والأجهزة الحكومية أثناء التعامل مع الحالات المطرية الكبيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.

وحث القرار علي ضرورة تزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام.

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